Barcelone et un jeu à trois pour signer l’attaquant Rodrigo | Ligue d’Espagne

Le FC Barcelone doit clairement renforcer ses effectifs s’il veut sortir de la crise qui a déjà coûté le travail à Ernesto Valverde. Cela ne fait aucun doute.

C’est pourquoi les réunions ont lieu cette semaine, la dernière du marché d’hiver, afin de donner à Quique Setién, au moins pour commencer, un joueur qui lui permet de résoudre le problème du but, qui s’est accentué avec la perte de Luis Suarez jusqu’à la fin de la saison, en raison d’une blessure.

Et le jeu qui a percé ces dernières heures est assez complexe, mais curieusement bénéfique: le club prévoit de recruter un milieu de terrain pour garder le buteur qu’il poursuit.

Selon le média portugais «Superdeporte», Barcelone a l’intention de signer Bruno Fernandes, un milieu de terrain de 25 ans et le registre du Sporting de Portugal, en échange de 60 millions d’euros. Et n’est-ce pas un 9 que vous recherchez? Oui, mais cette signature du Portugais serait la clé qui ouvrirait la porte à l’attaquant que les Catalans veulent vraiment, l’Espagnol Rodrigo Moreno.

Il s’avère que l’attaquant n’a pas un moyen facile de sortir de Valence pour éteindre l’incendie qui a laissé l’absence de Suarez, alors les managers se sont déplacés dans une autre direction: embaucher un joueur qui veut que Valence, comme Fernandes, l’abandonne dans prêt et demander le transfert de Rodrigo en retour.

Ce ne serait pas une opération économique à court terme, mais cela pourrait être bénéfique à l’avenir, car Fernandes était un objectif crucial de Manchester United et même du Real Madrid durant cet hiver, qui parle de ses conditions. En outre, il résoudrait le gâchis de l’attaquant par le biais du prêt, sachant que, selon les résultats, il ne pourrait pas être garanti un quota de main-d’œuvre au retour de Suárez.

Rodrigo Moreno, quant à lui, ne s’est pas entraîné mardi matin à Valence et subirait lui-même des contrôles médicaux, essayant d’accélérer un transfert hypothétique. Certains disent qu’il est déjà en territoire catalan.

Rodrigo est un attaquant de 28 ans, 1,82 m de haut et une carrière sans tache à Valence, un club avec lequel il a un contrat jusqu’en juin 2022. En 2015, ils lui ont payé 30 millions d’euros et aujourd’hui, selon Transfermarket, il est évalué à 50 millions Il est une équipe nationale d’Espagne et a une formation au Real Madrid Castilla, en plus d’une étape à travers le Bolton d’Angleterre.

Selon le journal Mundo Deportivo, à Barcelone il y a déjà Jorge Mendes, l’agent qui s’occupe de l’éventuelle opération de Rodrigo, et Anim Murthy, président de Valence. Ce lundi, il y a eu une rencontre avec Eric Abidal, directeur sportif du club Barca; Ramon Planes, joint à l’adresse; et carscar Grau, PDG de Murthy, mais sans annonces officielles.

La décision de signer le but de Valence sera-t-elle donnée pour le forcer à céder à son attaquant? Il reste quelques heures à savoir.