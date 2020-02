Barcelone Femeni a battu la Real Sociedad 10-1 pour remporter la Super Coupe d’Espagne

L’équipe féminine de Barcelone a remporté la première Super Coupe d’Espagne dimanche en battant la Real Sociedad 10-1 en finale au stade Helmántico de Salamanque.

Le tournoi suit le même format que celui des hommes cette saison, le Barça se qualifiant pour la finale en battant l’Atletico Madrid 3-2 dans les quatre derniers.

L’équipe de Luis Cortes a ensuite remporté la victoire dimanche contre la Real Sociedad et menait 6-0 à la mi-temps.

Plus de buts ont suivi après la pause, Marta Torrejon en marquant quatre, Asisat Oshoala et Alexia Putellas marquant deux fois et Caroline Graham Hansen et Candela également sur la cible.

Voici un aperçu des moments forts du match: