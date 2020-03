Barcelone ferme La Masia pour deux semaines

Barcelone a confirmé avoir fermé La Masia pendant deux semaines et les joueurs continueront leurs études à domicile au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Voici la déclaration officielle du club sur la décision:

«Le FC Barcelone a pris la décision de fermer La Masia pour les deux prochaines semaines et de déplacer tous les athlètes résidents avec leurs familles par mesure de précaution pour le coronavirus.

“Pendant ce temps, les athlètes continueront leur éducation à distance en suivant le même protocole que lorsqu’ils sont sélectionnés avec leurs équipes nationales respectives.”

Source | FC Barcelona

Tous les matchs des équipes de jeunes du Barça ont également été suspendus pendant deux semaines. La RFEF avait déjà annoncé que tous les matchs de Segunda Division B avaient été annulés.

Cela signifie que le Barça B et toutes les autres équipes de jeunes ne joueront pas pour la prochaine quinzaine, toutes les sessions de formation de l’académie ont également été annulées.

La première équipe continuera de s’entraîner et devrait jouer contre le Real Mallorca samedi, mais il semble de plus en plus probable que la Liga sera également suspendue avant le week-end.