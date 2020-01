Barcelone, Garcia Pimienta remplacerait Ernesto Valverde

SONDAGE

12.01.2020 22:06 article lu 1671 fois

Selon les dernières rumeurs de Catalunya Ràdio, les officiels de Barcelone ont interrogé García Pimienta, manager de l’équipe B, pour connaître sa volonté de remplacer Ernesto Valverde comme entraîneur par intérim jusqu’à la fin de cette saison. Les derniers résultats obtenus par le fait Blaugrana ont tourné le nez au management qui recherche des alternatives pour un éventuel changement à la tête du club.

1er étage

C’est le classement mis à jour après le succès 2-1 de Vérone sur Gênes.

Inter 46

Juventus 45 *

Latium 42 *

Rome 35 *

Atalanta 35

Cagliari 29

Turin 27

Parme 25 *

Vérone 25 *

Milan 25

Naples 24

Udinese 24

Bologne 23

Fiorentina 21

Sassuolo 19

Sampdoria 19

Lecce 15 *

Gênes …