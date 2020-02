Antoine Griezmann s’est entretenu avec les microphones de Movistar TV après la victoire 2-1 de Barcelone sur Getafe: “C’est une équipe difficile. Ils pressent bien, ils sont prêts à vous faire du mal. Nous avons essayé de garder notre calme, de bien jouer le ballon. Mais au final ça nous a coûté plus cher qu’on ne le pensait même si parfois c’est agréable de souffrir. Heureux à Barcelone? Très heureux et on s’amuse beaucoup ici. ”