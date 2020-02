Le maillot de Barcelone 2020/21 dévoilé. On revient aux rayures verticales blaugrana avec du jaune à intégrer entre les deux couleurs historiques et le col ras du cou. Uniformément plus traditionnel que l’actuel, qui n’est pas sans rappeler 2010-11. Cette saison, qui a vu l’équipe remporter à la fois la Ligue des champions et le championnat. Le site Web Footyheadlines a révélé le nouveau kit.