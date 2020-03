Barcelone, l’Atlético et l’Espanyol demandent l’ouverture d’une Erte. Les notes des clubs espagnols

ESPAGNE. L ‘Urgence liée au coronavirus en Espagne elle devient de plus en plus pressante et prend des contours décidément catastrophiques, à ce jour plus de 70 000 personnes infectées et près de 6 000 décès qui poussent le gouvernement à prendre des mesures drastiques. Dans un tel scénario, il était impensable que le football ne s’adapte pas le plus tôt possible, après l’arrêt de tous les championnats, les dates sont en cours d’évaluation pour une reprise qui apparaît de plus en plus complexe jour après jour.

ERTE MAIS PAS SEULEMENT

En plus de la récupération, Les clubs espagnols envisagent de réduire les salaires de leurs membres pour limiter au moins les dégâts d’un point de vue économiquedes dégâts qui, malheureusement, laisseront une marque sur le système de football en Espagne et dans le monde. Aujourd’hui arrive la nouvelle du début des pratiques bureaucratiques pour demander l’Art (Expediente de Regulacion Temporal de Empleo ed.) par Barcelone, l’Atlético et l’Espanyol. Les entreprises pensent donc aux licenciements d’urgence mis en place par le gouvernement, suspendent les contrats de travail et réduisent les journées de travail en coupant une grande partie des salaires.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE BATEAU

“La déclaration de l’état d’alerte du 14 mars, suite à l’urgence médicale que nous vivons pour la pandémie de coronavirus, a entraîné la cessation de toutes les activités, sportives et autres, de notre club. Dans ce scénario, le conseil d’administration a décidé de mettre en œuvre une série de mesures pour atténuer les effets et réduire les conséquences de cette crise. Parmi les mesures prises, celles relatives au lieu de travail, motivées par la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour adapter les obligations contractuelles du personnel du club aux circonstances nouvelles et temporaires. Il s’agit de la présentation des différents dossiers liés au domaine sportif (football et autres sports professionnels), ainsi qu’au reste du personnel non sportif qui sera examiné devant le Département du Travail de la Generalitat de Catalonia, une fois que le club aura partagé avec tout le personnel , sportives et autres, les aspects relatifs à ces mesures et leur portée. Il s’agit d’une réduction de la journée de travail, imposée par les circonstances et par les mesures de protection mises en œuvre et, par conséquent, par la réduction proportionnelle de la rémunération prévue dans les contrats respectifs; des mesures que le club entend mettre en œuvre scrupuleusement dans le respect des normes formelles de travail, selon les critères de proportionnalité et, surtout, d’équité, dans le seul objectif de reprendre l’activité dans les meilleurs délais “.

LETTRE DE GIL AUX COLCHONEROS

«Une situation aussi grave nous oblige à prendre des décisions difficiles, nécessaires au bien de la société. Nous sommes obligés de demander officiellement l’ouverture d’un ERTE pour les professionnels qui, en raison de l’état d’alarme déclaré dans le pays, ne peuvent pas effectuer leur travail en tout ou en partie. Cela affecte à la fois les employés et les joueurs et techniciens de nos équipes. Nous nous efforçons de minimiser l’impact de la mesure et de la limiter à ce qui est strictement essentiel. ”

