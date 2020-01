Barcelone limoge Ernesto Valverde et nomme Quique Setien au poste de manager

Barcelone a confirmé lundi qu’Ernesto Valverde a été limogé en tant que manager et remplacé par Quique Setien.

Les champions d’Espagne ont finalement décidé que le moment était venu de changer après des jours de spéculation effrénée.

Valverde quitte après plus de deux ans et demi de travail et 163 matchs. Il a remporté la Liga à deux reprises, la Copa del Rey et a supervisé deux sorties humiliantes de l’UEFA Champions League.

Son dernier match en charge a été une défaite 3-2 contre l’Atletico Madrid en Super Coupe d’Espagne jeudi, qui a vu Barcelone se rapprocher de Xavi en vue de prendre le dessus.

Xavi a refusé son ancien club, estimant que le moment n’était pas encore venu de rentrer chez lui, laissant Barcelone se tourner vers Setien à la place.

Le joueur de 61 ans reprend le club avec Barcelone en tête de la Liga à la différence de buts du Real Madrid, et dans les 16 derniers de la Ligue des Champions où Napoli attend.

Il a conclu un accord jusqu’au 30 juin 2022 et sera officiellement présenté mardi.

Le premier match de Setien en charge sera au Camp Nou dimanche contre Grenade, le Barça a perdu le match retour 2-0 en septembre