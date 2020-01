Barcelone n’a pas réussi à trouver une sauvegarde pour Luis Suárez

Le FC Barcelone poursuit Rodrigo de Valence à cause d’une blessure à Luis Suárez. Le fait que le Barça se démène pour payer 60 millions d’euros pour un attaquant avec deux buts en championnat cette saison est le résultat d’une mauvaise planification.

Cela a vraiment commencé en 2014 lorsque Suárez a été signé. En guise de sauvegarde, Luis Enrique avait trois options: Pedro, Munir et Sandro. Le premier était autrefois un ailier partant, étant donné un rôle de banc avec l’arrivée de Neymar et Suárez. Les deux autres étaient des avant-centres appropriés qui venaient de Barcelone B et ont fait leurs débuts sous Lucho.

Pedro a été utilisé en l’absence de Suárez lors de matchs importants. Il a commencé dans un match décisif contre l’Atlético Madrid lorsque Barcelone a remporté la Liga, et a été un remplaçant tardif en finale de l’UEFA Champions League contre la Juventus pour l’Uruguayen.

Cependant, il a quitté le Camp Nou pour rejoindre Chelsea à la recherche de plus de temps de jeu. Sandro et Munir ont eu la chance de sauvegarder le trio MSN cette année-là, bien qu’ils aient peu joué. Pourtant, ils se développaient et auraient pu être utilisés l’année prochaine.

Mais Barcelone n’était pas convaincu. Sandro a été autorisé à se rendre à Malaga, tandis que Munir a été prêté à Valence. Paco Alcácer a été amené, de Valence lui-même, pour être le nouvel attaquant de secours. Sandro a terminé la Liga avec 14 buts cette saison, dont un contre le Barça lors d’une victoire 2-0 à Malaga qui a probablement scellé la ligue pour le Real Madrid. Munir et Paco ont terminé avec 6 chacun.

Alcácer a eu une deuxième saison à Barcelone, tandis que Munir a de nouveau été prêté, cette fois à Alavés, tandis que Sandro a déménagé à Everton.

Au cours de la saison 17-18, Alcácer n’a marqué que quatre buts tandis que Munir en a obtenu 10. Le coup de Sandro a été un échec et il n’a pas réussi à marquer pour les Toffees.

Barcelone pensait avoir son vainqueur. Ils ont expédié Alcácer au Borussia Dortmund et ont ramené Munir dans le giron. Alcácer a repris forme pour le club allemand, tandis que Munir a eu du mal à avoir un impact. De plus, il est apparu que Munir avait un accord pour rejoindre gratuitement Séville l’été prochain lorsque son contrat a expiré. Barcelone l’a forcé à sortir en hiver, faisant venir Kevin-Prince Boateng en remplacement d’urgence. Boateng n’a marqué aucun but en seulement trois matches de championnat pour Barcelone, jouant plutôt mal. Alcácer a terminé avec 18 buts en Bundesliga, tandis que Munir en avait six en Liga. Sandro, maintenant avec Séville, n’a marqué aucun but cette année-là.

Ce qui nous amène à aujourd’hui. Barcelone n’avait pas de véritable sauvegarde de Suárez. Antoine Griezmann a été signé, mais effectivement en remplacement de Philippe Coutinho sur l’aile gauche. Et maintenant, Barcelone est en course pour signer Rodrigo, ou tout attaquant décent qu’ils peuvent.

Avec tous les rouages ​​et toutes les transactions, Barcelone a-t-il vraiment amélioré sa situation? Auraient-ils dû rester avec Munir depuis le début?