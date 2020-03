Barcelone-Naples, le ministre espagnol de la Santé: “La course se jouera à portes ouvertes”

Le ministre espagnol de la santé, Salvador Illa, il a parlé à El mon à RAC1 du match de Ligue des Champions entre Barcelone et Naples prévu pour le 18 mars: “Le match n’est pas en danger et il n’y a aucun danger que vous puissiez jouer à huis clos. Nous avons a décidé de fermer les stades uniquement pour les matchs qui impliquent l’arrivée de personnes issues de zones à risques mais ce n’est pas le cas. La seule chose qui nous inquiète est l’exode de nombreux supporters. Le match de Ligue des champions entre Barcelone et Naples il peut être joué régulièrement étant donné qu’aujourd’hui Naples ne fait pas partie de la zone à risque, comme le nord de l’Italie. “