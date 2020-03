Barcelone-Napoli pourrait être reportée – Barca Blaugranes

Le choc de Barcelone avec Napoli au Camp Nou pourrait être reporté, si les rencontres de la Ligue Europa sont un guide, en raison du coronavirus. Les matches entre Rome et Séville, ainsi que l’Inter Milan et Getafe ont déjà été reportés. Les deux impliquent un club italien et espagnol, tout comme Barcelone-Napoli.

«En raison des restrictions de voyage entre l’Espagne et l’Italie imposées hier par les autorités espagnoles, les huitièmes de finale suivants de l’UEFA Europa League [Sevilla-Roma and Inter-Getafe] ne se déroulera pas comme prévu », a déclaré l’UEFA dans un communiqué.

L’avion de la Roma n’a pas été autorisé à quitter l’Espagne et son match contre Séville n’a donc pas pu être joué. De plus, Getafe a déclaré qu’ils ne voyageraient pas pour jouer à l’Inter également, avec leur président, Angel Torres, insistant sur le fait qu’il serait mal de mettre ses joueurs en danger.

Barcelone devrait jouer à Naples la semaine prochaine après avoir fait match nul 1-1. Le match n’a pas encore été reporté, bien que s’il devait avoir lieu, ce serait en l’absence de supporters. Il y a une chance que les choses s’améliorent d’ici la semaine prochaine, bien que pour le moment cela ne semble pas être le cas.