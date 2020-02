Barcelone ne licenciera pas Eric Abidal après la dispute avec Lionel Messi – Rapports

Barcelone aurait décidé de ne pas licencier Eric Abidal après les événements de cette semaine qui l’ont vu critiqué par le capitaine du club Lionel Messi après avoir accordé une interview au Sport.

Abidal a essuyé des tirs après avoir déclaré que «beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfait [with Valverde] et ils n’ont pas non plus beaucoup travaillé », ce qui a provoqué une réaction de colère de Messi sur les réseaux sociaux.

Le différend a vu le président Josep Maria Bartomeu planifier une réunion avec Abidal mercredi pour parler des événements, et la décision aurait été prise de s’en tenir à l’homme de 40 ans.

Mundo Deportivo rapporte qu’une réunion de deux heures, qui comprenait également le PDG Oscar Grau, s’est terminée avec la décision de Bartomeu de ne pas se séparer d’Abidal. Les deux hommes devraient se rendre à Bilbao pour le match de Copa del Rey de ce soir.

Il y a un peu plus de détails à Sport, car ils rapportent également que Bartomeu a parlé à Messi au téléphone avant de rencontrer Abidal pour discuter. Pendant ce temps, ESPN rapporte que Messi a déclaré à Bartomeu qu’il était heureux au club et qu’il voulait “tourner la page”.

Ça a été une semaine difficile pour le club avec Messi et Abidal accaparant les premières pages et Ousmane Dembele souffrant d’une autre blessure grave, mais il semble que le club veuille continuer et mettre l’incident derrière lui.