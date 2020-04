Barcelone nie la corruption et menace une action en justice après les commentaires de Rousaud

Barcelone a menacé de poursuites judiciaires contre l’ancien vice-président Emili Rousaud après avoir accordé une interview et déclaré qu’il pensait que “quelqu’un a eu la main dans la caisse” au Camp Nou.

Rousand a parlé à RAC1 après qu’il soit apparu qu’il était l’un des six membres du conseil d’administration à quitter leur poste au club jeudi.

Enrique Tombas, Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont et Jordi Clasamigli ont également démissionné. Leur lettre de démission signalée parlait, entre autres, de leur «désillusion face au malheureux épisode des médias sociaux, connu sous le nom de« Barcagate », que nous avons découvert par la presse».

Rousand a ensuite accordé son interview à RAC 1, et ses paroles fortes ont apporté une réponse rapide des géants catalans.

«Au vu des accusations graves et infondées portées ce matin par M. Emili Rousaud, ancien vice-président institutionnel du Club, dans différentes interviews avec les médias, le FC Barcelone nie catégoriquement toute activité pouvant être qualifiée de corruption, donc réserve le droit à toute action en justice qui pourrait correspondre.

“En tant que tel, les analyses du service de surveillance des réseaux sociaux font actuellement l’objet d’un rapport indépendant de grande envergure de PriceWaterhouseCoopers (PWC) qui est toujours en cours et, par conséquent, n’a pas encore abouti et avec le Club ayant fourni toutes les informations pertinentes demandées par PWC depuis le début du processus.

«Enfin, les démissions des membres du Conseil d’administration annoncées ces dernières heures sont survenues du fait d’une réorganisation du Conseil d’administration proposée par le président Josep Maria Bartomeu et qui s’achèvera dans les prochains jours.

«Cette réorganisation du conseil d’administration est une tentative de faire face au défi de la phase finale du mandat de la meilleure façon possible avec pour objectif la mise en œuvre des mesures nécessaires pour préparer l’avenir du Club, en surmontant les conséquences du public crise sanitaire qui nous frappe actuellement et pour conclure le programme de gestion a commencé en 2010 et le plan stratégique a été approuvé en 2015. »

La déclaration fait suite à une autre semaine chaotique hors du terrain pour Barcelone qui a mis en évidence une fois de plus les tensions dans les coulisses du Camp Nou.