Barcelone offre une mise à jour à Ousmane Dembele après avoir quitté la formation

Barcelone a offert une mise à jour sur la forme physique d’Ousmane Dembele après qu’il a été contraint de se retirer de l’entraînement ce matin.

Dembele s’est retiré de la séance, faisant craindre une rechute, et le Barça a déclaré qu’il ressentait «un certain inconfort» qui est une «conséquence de la fatigue musculaire».

DERNIÈRES NOUVELLES | Au cours de la séance d’entraînement de ce matin, Ousmane Dembélé a ressenti une gêne à la jambe droite en raison de la fatigue musculaire. Il poursuivra sa rééducation. pic.twitter.com/rlK7IgHoGb

– FC Barcelona (@FCBarcelona) 3 février 2020

Le Français a repris l’entraînement en équipe première à Barcelone il y a deux semaines après un passage à Doha pour se remettre de son problème aux ischio-jambiers.

Il semblait bien progresser, Setien parlant de la façon dont sa «capacité et son intensité» l’avaient rendu émotionnel.

On s’attendait à ce que Dembele revienne à l’action en février, et on ne sait pas encore si son dernier malaise le fera reculer.