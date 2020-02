Barcelone paiera la clause de libération de 18 millions d’euros de l’attaquant de Leganes Martin Braithwaite – rapport

Barcelone serait prêt à payer la clause de libération de Martin Braithwaite et pourrait achever la signature de l’attaquant de Leganes demain ou mercredi.

Sport rapporte que Braithwaite est l’élu et que le Barça dépensera 18 millions d’euros pour l’amener au Camp Nou.

Des discussions entre le joueur et le club sont actuellement en cours, et il pourrait se voir accorder un contrat de trois ans et demi qui se poursuivra jusqu’à l’été 2023.

Si Braithwaite arrive, ce sera une vraie surprise. L’attaquant jouait dans le championnat anglais il y a seulement deux saisons avant de passer à Leganes.

L’équipe de Javier Aguirre a perdu Youssef En-Nesyri dans la fenêtre de janvier, mais pourrait également être sur le point de perdre Braithwaite si le Barça active sa clause de libération.

Le club a été autorisé lundi à signer d’urgence et dispose de 15 jours pour effectuer un transfert.