Barcelone paiera la clause de libération de Braithwaite aujourd’hui – rapport

Il y a un accord complet et total pour que le FC Barcelone signe Martin Braithwaite, selon un nouveau rapport en Espagne. Les Catalans paieraient la clause de libération de 18 millions d’euros de l’attaquant après que Leganés ait insisté pour ne pas négocier le prix. La rumeur veut que l’équipe souhaite annoncer la signature aujourd’hui, qui a jusqu’à présent été retardée pour des raisons logistiques. Braithwaite signera jusqu’en juin 2023.

On a dit que Barcelone était prêt à obtenir Ángel Rodríguez de Getafe mais finalement le manager Quique Setién voulait plus de Braithwaite. L’une des principales raisons à cela était que Braithwaite peut fonctionner en tant qu’avant-centre ou ailier, tandis qu’Ángel est un pur # 9.

Le Barça était privé de Luis Suárez en raison d’une blessure sur le marché d’hiver et a envisagé de signer. Ils ont cependant compté sur la récupération d’Ousmane Dembélé pour renforcer la ligne avant et n’ont transféré personne. En fait, l’équipe a vendu deux attaquants de l’équipe B – Abel Ruiz et Carles Pérez.

Les choses ont changé lorsque Dembélé a subi une rechute de blessure. Barcelone a été laissé avec seulement Lionel Messi et Antoine Griezmann en forme, plus l’adolescent Ansu Fati, quand il s’agissait d’attaquants.

Barcelone est autorisé à signer un joueur à l’extérieur de la fenêtre de transfert en remplacement d’urgence d’un joueur blessé à long terme selon les règles de la Liga.