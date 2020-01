Barcelone, pas l’Italie pour Wagué: à deux pas du prêt à Nice

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Peu d’espace pour Barcelone puis Moussa Wagué – pour lequel il y a quelques semaines, on parlait aussi du point de vue de la Serie A, avec la dernière rumeur sur Torino – il fait ses valises immédiatement, déjà en janvier, à la recherche de minutes en France. Le côté droit azulgrano est prêt pour une nouvelle expérience à Nizza, comme l’a rapporté Mundo Deportivo. Son groupe est trop plein, il y a Semedo et Sergi Roberto, alors maintenant le Barça définit les détails avec le club de Nice pour le transfert de prêt, pour lequel il raisonne sur le droit d’achat et de rachat pour les saisons futures. Mais l’accord doit être considéré à un pas de la conclusion.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

25.01 18:34 – Barcelone, pas l’Italie pour Wagué: il est à deux pas du prêt à Nice

25.01 18:27 – Rodrigo-Barcelone, le porte-parole de Valence: “Prêt pour son départ”

25.01 18:19 – Valence-Barcelone, scènes de guerre: choc des ultrà, arrestation

25.01 18:08 – FA Cup, les résultats de la 16e: hors de West Ham, Tottenham en rediffusion

25.01 18:00 – Les bulletins de Barcelone – Seul Messi essaie, le fantôme Griezmann

25.01 17:59 – Liga, premier KO pour le Barcelone de Setien: Gomez tire Valence

25.01 17:59 – Les bulletins de Valence – Maxi Gomez croise et ravit, inégalé Gabriel

25.01 17:38 – Bundesliga, les résultats: l’Eintracht bat Leipzig, profite de B. M’gladbach

25.01 17:09 – liveDIRETTA BUNDES – Chutes de Leipzig, puits M’Gladbach

25.01 16:34 – Dani Olmo: “Ici talent et jeunesse: convaincus par la philosophie de Leipzig”

25.01 16:27 – officielle Celta Vigo, la centrale Costas prêtée à Almeria

25.01 16:23 – Barcelone, pris l’héritier de Dani Alves: en fin de saison voici Yan Couto

25.01 16:12 – Man United, appel des fans: grève de masse contre les Wolves

25.01 15:49 – FA Cup, Leicester devant, bat Brentford: Iheanacho décide

25.01 15:27 – officiel du Real Madrid, H. Vallejo salue immédiatement. Prêt au Depor

25.01 15:04 – Liga, De Tomas répond à Villalibre: Espanyol-Athletic termine 1-1

25.01 13:52 – West Ham, assaut sur l’ancien but de la Fiorentina Soucek: 25 millions prêts

25.01 13:48 – Nouvelle aventure possible pour Sagna: l’ancien Bénévent est proche de Nantes

25.01 11:04 – L’équipe de l’Olympique de Marseille: “moteur freiné”

25.01 10:38 – Les ouvertures portugaises – Braga-Porto, en attente de la finale de la Coupe

25.01 10:04 – Eredivisie, un super Utrecht bat Den Haag: 4-0 à l’avance

25.01 09:12 – Les ouvertures britanniques – Les rouges en quête de records. Entretien avec Dybala

25.01 00:50 – officiel Bayer Leverkusen, Pohjanpalo prêté à Hambourg

25.01 00:40 – Official Athletic Club, Ganea vendu à Viitorul jusqu’en juin

25.01 00:20 – Lyon, priorité défensive: but Akanji du Borussia Dortmund

25.01 00:05 – Olympique Marseille, Zenit sur les traces de Morgan Sanson

25.01 00:04 – 25 janvier 1995, kung fu Cantona: le Français assomme un fan

24.01 23:10 – Chelsea, chasse au député Kepa: les yeux tournés vers l’espagnol Guaita

24.01 22:57 – Liga, Osasuna bat Levante 2-0: il y a des dépassements au classement

24.01 22:53 – Ligue 1, Rennes est sauvé à Nice: Tait égalise le but de Dolberg

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …