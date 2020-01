Barcelone peut s’attendre à une «guerre du football» à Ibiza, déclare le patron Pablo Alfaro

Le patron de l’UD Ibiza, Pablo Alfaro, a averti Barcelone de s’attendre à une “guerre du football” mercredi dans la Copa del Rey.

Les champions d’Espagne seront confrontés à une opposition de troisième division au troisième tour, qui se jouera dans un format de match unique après une modification du format pour 2019-20.

Alfaro sait que son équipe est un outsider majeur pour l’affrontement, mais a expliqué à quoi pouvait s’attendre l’équipe de Quique Setien à l’Estadi Municipal de Can Misses.

“Faim. Beaucoup de faim. Nous allons contrôler l’aspect émotionnel parce que ces joueurs ne sont pas habitués à jouer à nouveau en ligue, en coupe, en ligue, en coupe … Sans limitations, nous allons participer et je suis sûr que nous allons faire la guerre . Une guerre de football, hein! Ne vous trompez pas. Une guerre en jouant au football. ”

Barcelone devra jouer mercredi sur un terrain artificiel dont Alfaro a également admis qu’il favoriserait son camp et sera l’un de leurs «atouts».

La cravate est le nouveau manager de Quique Setien dans la Copa del Rey en tant que patron du Barça et le voit se heurter à un visage familier. Alfaro et Setien étaient coéquipiers au Racing Santander et ont tous deux joué dans la tristement célèbre victoire 5-0 contre le Barça en 1994-95.