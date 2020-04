Barcelone pourrait jouer des matchs au stade Johan Cruyff au lieu du Camp Nou

Le FC Barcelone pourrait jouer des matchs à domicile au stade Johan Cruyff, plutôt qu’au Camp Nou, une fois le football de retour. L’idée a été mentionnée dans les médias catalans et n’est pas trop différente de quelque chose que le Real Madrid a déjà décidé de faire: jouer des matchs au stade Alfredo Di Stéfano plutôt qu’au Santiago Bernabéu.

Le stade a les mêmes dimensions que le Camp Nou et est flambant neuf. Il est censé remplacer le Mini Estadi, la maison de Barcelone B et la section féminine de Barcelone.

Un avantage de passer à jouer là-bas est qu’il est adjacent aux installations d’entraînement de Barcelone, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de voyager loin pour les matchs. Un autre est que les coûts seraient faibles, étant donné qu’il s’agit d’un stade beaucoup plus petit. Des choses aussi simples que la facture légère ou le niveau de sécurité dont vous avez besoin pour l’embauche diminueraient. Et enfin, le fait que ce soit un nouveau stade est un avantage. L’herbe est en très bon état, et tout le reste devrait également être tip-top.

Passons maintenant aux points négatifs. Les angles de l’image TV ne seront pas aussi bons. Les caméras qui peuvent être installées ne sont pas aussi avancées et certains angles ne sont tout simplement pas possibles. L’autre question est de savoir si les angles de caméra seront suffisamment bons pour satisfaire aux exigences VAR, ce qui est obligatoire.

Enfin, cela peut revenir aux joueurs. Autrement dit, ils devront accepter que le changement ne les affectera pas. En théorie, parce que les dimensions sont les mêmes et qu’il n’y a pas de fans présents, les changements pour les joueurs devraient être minimes. Mais en fin de compte, ce sont les joueurs eux-mêmes qui devraient avoir le dernier mot sur leur niveau de confort en effectuant ce changement.