Barcelone prévoit un énorme exode alors qu’il souhaite former une nouvelle force de frappe de 561 millions d’euros

Date de publication: samedi 18 avril 2020 à 2h59

Les clubs de Premier League ont été mis en état d’alerte après que Barcelone aurait mis en vente l’ensemble de son équipe première – moins trois étoiles remarquables -.

Les dirigeants de LaLiga cherchent à effectuer des changements en gros cet été et l’ESPN aurait mis en vente un certain nombre de stars de haut niveau.

Philippe Coutinho, Antoine Griezmann et Ousmane Dembele seront les victimes les plus en vue, avec des artistes comme Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Nelson Semedo, Carles Alena et Arthur auraient également été mis en vente si des offres appropriées venaient.

Coutinho a été étroitement lié à Arsenal et à Manchester United, bien que les rapports de cette semaine indiquent que Chelsea s’approchait d’un accord pour l’ancien homme de Liverpool, au milieu des affirmations, il cherche à ressusciter sa carrière qui s’estompe en Premier League.

Griezmann, quant à lui, aurait également été proposé à United, juste un an après son arrivée de l’Atletico Madrid dans le cadre d’un accord de 120 millions d’euros.

Et les équipes de Premier League seront également probablement alertées par les affirmations selon lesquelles Umtiti – lié à Man City et Arsenal, Dembele lié à Liverpool et Alena – recherché par Tottenham – pourrait également passer à autre chose.

Et Barcelone espère que la firesale permettra au patron Quique Setien de changer radicalement le look de son équipe la saison prochaine, avec le club désireux d’apporter des goûts de Neymar et Lautaro Martinez au club et former une attaque de nouveau look.

Le Barça devrait probablement dépenser environ 200 millions d’euros pour ramener son ancien attaquant Neymar au club du PSG – trois ans après son départ pour la capitale française avec un record du monde – et auraient déjà offert aux géants de la Ligue 1 leur sélection de cinq joueurs pour financer le déménagement.

L’attaquant argentin Martinez n’est pas bon marché non plus, la star de l’Inter Milan ayant une clause de sortie de 111 millions d’euros dans son accord. Son compatriote Messi – s’est évalué dans la tranche de 250 millions d’euros – a déjà indiqué sa volonté de former une nouvelle attaque avec le joueur de 22 ans.

Et la Blaugrana espère que sa nouvelle force de frappe de 561 millions d’euros pourra enfin propulser le club vers la gloire de la Ligue des champions, n’ayant pas réussi à soulever le trophée depuis 2015.

Selon le rapport, seulement Messi, le milieu de terrain Frenkie De Jong et le gardien de but Marc-Andre ter-Stegen ont été jugés «non transférables», bien que le rapport ne mentionne pas Clement Lenglet qui est devenu un habitué de l’équipe depuis son déménagement de Séville.

Malgré leurs préoccupations financières – qui a vu toute son équipe subir une baisse de salaire – le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a insisté sur le fait que les géants espagnols sont toujours capables de signer les étoiles de l’élite mondiale.

“Il n’y aura pas autant d’argent sur le marché des transferts à cause de la pandémie”, a déclaré Bartomeu. “Mais je prédis que nous allons voir beaucoup plus de swaps.”

Un tel échange pourrait voir Chelsea et Barcelone parvenir à une sorte d’accord sur Coutinho, avec un milieu de terrain des Blues très acclamé aurait décidé de se déplacer dans le sens inverse.