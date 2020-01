Barcelone, Rakitic et le marché. Pendant ce temps, il est titulaire en Copa contre Ibiza

SONDAGE

La Juve sur le marché: est-ce la bonne décision?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Juste chiffre d’affaires dans la formation de Barcelone qui défiera la 32e de la Copa del Rey Ibiza. Sur le terrain, dans le Blaugrana, il y a aussi Ivan Rakitic, au centre du marché pour un éventuel échange avec Federico Bernardeschi qui pour le moment semble loin. Toujours le jeune Riqui Puig après la course de 1 ‘en Liga.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

22.01 17:57 – Barcelone, Rodrigo en pole de l’attaque: Llorente-Giroud deuxième choix

22.01 17:51 – Raiola sur Pogba: “Je travaille pour lui et Man United heureux”

22.01 17:42 – Real Madrid, l’agent de Bale: “Il lui est impossible d’emprunter”

22.01 16:57 – Man United, Solskjaer sur Haaland: “Raiola raison du non-achat”

22.01 16:42 – Leader de l’Ajax en 1ère et 2ème division. Il y a une autre génération de phénomènes

10.01 16:21 – Officier Flengo, pris Thiago Maia de Lille

22.01 15:18 – Bayern, Rummenigge sur Odriozola: “Nous voulions faire plaisir à Flick”

22.01 12:28 – tmw L’ancien Matera Dugandzic repart de Botosani

22.01 12:18 – Officiel de Leipzig, emmené Josep Martinez pour la prochaine saison

22.01 11:09 – officiel du Bayern Monaco, voici Odriozola du Real Madrid

22.01 10:42 – Les ouvertures en France – OM, Eyraud parle. L’OL en finale de coupe

22.01 10:21 – Sport Bild sur les manœuvres du Bayern: Coutinho ne sera pas racheté

22.01 10:06 – Les ouvertures en Espagne – Real, Bale revient. Setien appelle Rodrigo

22.01 09:57 – Les ouvertures en Angleterre – Arsenal sauvé par le Bell … erin

22.01 00:55 – Zenit officiel, Kokorin prêté à Sotchi jusqu’à la fin de la saison

22.01 00:50 – officier Flengo, Michael le post-Reinier. C’est la révélation de Brasilerao

22.01 00:40 – Lyon, Aulas: “Tousart et Dembele ne bougent pas. Nous voulons nous renforcer”

22.01 00:20 – Coupe de Turquie, Basaksehir éliminé par une équipe de 3ème division

22.01 00:06 – Coupe des Pays-Bas, brouillard épais à Sittard: le match avec Feyenoord est suspendu

21.01 23:52 – Chelsea, Lampard: “Je suis déçu de la façon dont le jeu a commencé”

21.01 23:50 – France, Coupe de la Ligue: premier finaliste de Lyon. Le LOSC sur les pénalités

21.01 23:43 – tmwAston Villa, vendu Suliman. La centrale s’envole pour le Portugal

21.01 23:42 – Arsenal, Arteta: “Le temps dira si c’est un tournant”

21.01 23:40 – Portugal, Coupe de la Ligue: finaliste Braga. Sporting CP out

21.01 23:17 – Bulletin Arsenal – D’un océan à l’autre Martinelli, Mustafi coupable

21.01 23:12 – Bulletin de Chelsea – Azpilicueta le meilleur, malheureux Kanté

21.01 23:10 – Premier League, à égalité entre Chelsea et Arsenal. Artilleurs pendant plus d’une heure sur 10

21.01 23:10 – Barcelone, Setien a demandé Rodrigo mais Valence fait un mur

21.01 22:57 – Copa del Rey, Séville en huitièmes de finale: trois du genre à Levante

21.01 22:53 – tmwRB Leipzig, renfort entre les poteaux: Josep Martinez arrive de Las Palmas

1er étage

L’actualité des négociations sur le marché des transferts concernant les défenseurs centraux

Tant de noms, tant de négociations. Parce que le défenseur central est l’une des figures les plus demandées par les clubs de Serie A. Il y a ceux qui recherchent un titulaire, d’autres une alternative. Mais au moins la moitié du club de Serie A en …