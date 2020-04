“Barcelone risque la faillite! L’escalade des fissures dans le club”

BARCELONE (SPA). La crise économique déclenchée par la pandémie de Covid-19 frappe durement le monde du football depuis Espagne des déclarations inquiétantes sur l’avenir de l’un des clubs les plus importants du monde, leFC Barcelone.

CLÉ ÉLECTORALE MAIS PAS TROP BEAUCOUP

Ces dernières semaines, la situation est devenue plus délicate, la direction actuelle a dû faire face à plus d’un problème entre la question salariale, le grain de Messi, qui est ensuite revenu avec un post Instagram de la personne concernée, sans oublier les adieux mal digérés de Valverde. Aujourd’hui candidat au poste de président Blaugrana, Victor Font, a envoyé une lettre à la presse expliquant la situation.

COMPORTEMENT INCORRECT DU CLUB

«Depuis longtemps, nous avertissons les membres de la société que le club se dirige vers la tempête parfaite. Si les risques étaient grands, ils sont devenus gigantesques. Nous sommes au milieu d’une pandémie qui a arrêté la planète et aura des effets dans tous les domaines de la vie, même dans le sport. De même, depuis des mois, nous assistons à une escalade honteuse des fissures dans le comportement institutionnel du club, un processus qui a culminé ces jours-ci avec des accusations et de sérieux reproches de la part des membres du conseil d’administration, ainsi que six démissions soudaines.

BLAUGRAN CIVIL WAR

Il en résulte le danger d’une faillite économique et morale vers laquelle évolue le club. Game over. Nous avons connu la condamnation du club pour l’affaire Neymar. Nous ajoutons également une politique sportive irrégulière, la dissolution du conseil d’administration et la baisse significative des revenus due à la pandémie. L’équipe est également en guerre civile depuis plusieurs semaines contre la propriété, Messi ayant un différend amer avec Bartomeu au sujet de la réduction des salaires et avec Eric Abidal pour les accusations reçues concernant le licenciement de l’ancien entraîneur Ernesto Valverde. “