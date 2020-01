Barcelone s’apprête à annoncer Setien comme nouveau manager après le limogeage de Valverde – Rapports

Date de publication: lundi 13 janvier 2020 9:28

Barcelone devrait annoncer que l’ancien manager du Real Betis Quique Setien serait son nouveau manager avec Ernesto Valverde qui perdrait son emploi, suggèrent plusieurs rapports.

Le journaliste espagnol Guillem Balague rapporte qu’il s’agit d’un accord conclu avec une foule d’autres médias respectables.

Les rumeurs ont fait rage ces derniers jours d’un changement d’entraîneur des géants européens, après avoir perdu la demi-finale de la Super Coupe d’Espagne, 3-2 face à l’Atletico Madrid, la semaine dernière à Djeddah.

Les champions de la Liga ont mené les 10 dernières minutes contre les hommes de Diego Simeone et ont inscrit deux buts exclus par VAR, mais les buts tardifs d’Angel Correa et d’Alvaro Morata les ont fait perdre et quitter l’Arabie saoudite tôt.

Ils ont maintenant remporté un seul de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, revenant de la pause internationale avec un nul 2-2 décevant face à leur rival local Espanyol, qui occupe actuellement le bas du tableau.

Les anciens joueurs Ronald Koeman et Xavi auraient également été liés au travail, aux côtés de l’ancien entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino.

Setien a été lâché par le Real Betis à la fin de la saison dernière alors qu’il tombait à une 10e place décevante, après avoir reçu de nombreuses félicitations pour les avoir menés à la sixième place lors de sa première saison en pirogue.

Mais il a souvent été lié à Barcelone ces dernières années en raison du style de passes, d’attaquer le football qu’il a instillé au Betis et, avant cela, à Las Palmas.

L’athlète de 61 ans est un admirateur de Lionel Messi, qui a déclaré publiquement: «Je n’ai vu aucun joueur comme Messi dans l’histoire du football. Il le fait depuis 10 ans. Je ne sais pas si Pelé avait la continuité de Messi. »

Valverde a mené Barcelone à des titres consécutifs de la Liga au cours de ses deux saisons complètes en charge et part avec le club en tête du classement, devant le Real Madrid sur la différence de buts.

Mais il a souvent été critiqué pour ne pas adhérer au célèbre style de jeu de Barcelone, tandis que les sorties de choc en Ligue des champions – dans lesquelles ils ont laissé échapper trois buts des matches aller contre Rome et Liverpool – l’ont également vu fustigé dans certaines sections de la presse espagnole.