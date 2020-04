“Barcelone? Satisfaction, mais ne pensez qu’aux Nerazzurri”

Parmi les perspectives les plus intéressantes de notre championnat et de l’Europe, l’attaquant duInter Lautaro Martinez il tente bon nombre des meilleurs clubs des ligues étrangères. La coexistence avec Lukaku et la direction technique de Conte ont sans aucun doute fait du “Toro” un acteur encore plus complet et ce n’est pas un hasard si ce sera l’un des plus demandés lors de la prochaine session du marché des transferts. Des rumeurs persistent depuis un certain temps sur l’intérêt très concret de Barcelone pour l’Argentine. Son agent, Beto Yaque, a parlé de l’avenir de son client en publiant un entretien avec Mundo Deportivo.

Barcelone et le Real aux portes?

«Pour le moment, mon client est concentré et continue comme si de rien n’était, ignorant ce qui a été rapporté dans les journaux. Il est sans aucun doute heureux car il fait de bonnes choses et prend ces intérêts avec satisfaction ». Ce sont les réponses de Yaque à la question sur l’intérêt de Barcelone et du Real, suivi d’une mention élogieuse à Messi qui a récemment félicité son compatriote et numéro 10 Nerazzurri. “Il y a une belle relation entre les deux et quand les éloges viennent du meilleur footballeur du monde, cela ne peut que plaire.” Sur la possibilité de quitter Milan, le procureur a ensuite expliqué: “D’autres défis après l’Inter? Je ne sais pas. Pour le moment il est heureux, il ne pense qu’aux Nerazzurri et a un contrat de cinq ans, tout le reste sont des inventions des journaux “.

Un mélange entre Aguero et Suarez

Yaque a terminé l’interview en parlant de derrière la scène cela l’a amené au Racing: «J’ai été impressionné par sa technique, son tempérament et son contrôle du ballon. Il avait 15 ans et ce n’était pas facile de le convaincre car il venait de quelques expériences malheureuses à Boca Juniors et San Lorenzo “. “Sur le plan technique, il présente des fonctionnalités qui me rappellent Aguero et Suarez”, a-t-il déclaré. L’interview s’est terminée par un retour à une vieille nouvelle, celle relative à refus par Lautaro au réel quand il a joué au Racing: “Il n’a jamais dit qu’il n’aimait pas le Real, il voulait juste gagner avec l’équipe argentine.” Les prochains mois nous diront s’il pourra à nouveau décliner les offres de ces clubs importants.