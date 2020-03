Barcelone s’attend à une perte de 60 millions d’euros due au virus – rapport

Le FC Barcelone, comme de nombreuses entreprises dans le monde, se prépare à un impact économique important des retombées de la crise des coronavirus. Les entreprises non essentielles d’Espagne sont fermées et s’attendent à un énorme coup financier.

On dit que Barcelone donne la priorité à la santé et à la sécurité de ses joueurs, de son personnel, de ses fans et des membres du club. Cependant, ils étudient également les impacts commerciaux potentiels.

Le président du club, Josep Maria Bartomeu, a déjà déclaré que le seul match de Naples se déroulant à huis clos entraînerait une perte de 6 millions d’euros. Cependant, un nouveau rapport indique que la perte totale totale de cette crise sera de 60 millions d’euros.

Les Catalans doivent continuer à payer tels que les salaires des joueurs, tandis que les sources de revenus ont été dévastées. Sans touristes, les magasins sont fermés et aucune chemise n’est vendue. Le musée du club est également fermé et aucun billet pour la journée (y compris des expériences VIP) ne peut être offert. Il n’y aura pas non plus d’événements organisés dans les locaux du Camp Nou. Plus de 500 événements de ce type ont lieu dans les installations.

Le club terminera l’exercice dans le rouge, presque certainement, à moins que la date de fin ne soit décalée. De plus, le club aura besoin de la saison 19-20 pour se terminer, car c’est la principale source de revenus pour les clubs. Que cela se produise en juin, juillet ou même en août, est moins important – cela doit arriver.