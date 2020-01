Barcelone se rapproche de la star brésilienne de la Coupe du monde U17 – rapport

Le FC Barcelone est sur le point de récupérer l’un des joueurs clés du Brésil lors de sa victoire en Coupe du Monde U17 de la FIFA l’an dernier, selon des informations publiées au Brésil. L’accord avec Coritiba pour Yan Couto vaudrait 5 millions d’euros, plus 3 millions de bonus supplémentaires.

Yan Couto a caminho do Barcelona (por 5 M € + 3 M €) et Dodô com proposta do Bayern de Munique (de 25 M €). Uma quarta-feira agitada que coloca em evidência a nível internacional a base do Coritiba, sobretudo o lado direito da defesa, e conséquentemente a seleção brasileira

– Bruno Andrade (@brunoandrd) 15 janvier 2020

Couto est un arrière de 17 ans connu pour son rythme et sa capacité sur le ballon. Il aurait été poursuivi par Arsenal ainsi que par le Barça. Arrière droit, il a été comparé à un jeune Dani Alves.

Le Barça n’a jusqu’à présent pas réussi à remplacer complètement Alves depuis l’arrière gauche en 2016. En ce moment, Nélson Semedo et Sergi Roberto partagent le temps à l’arrière droit, tandis que les Catalans contrôlent une paire de prospects qui pourraient peut-être défier le spot: Moussa Wagué et Emerson, un autre Brésilien. Couto pourrait être l’avenir de Barcelone à ce poste.