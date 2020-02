Barcelone s’éteint toujours avant les virages

Les photos et la vidéo du match nul 1-1 de Barcelone avec Napoli montrent que les Catalans n’ont pas encore appris leur leçon. Liverpool a marqué grâce à un corner rapide contre le Barça la saison dernière en UEFA Champions League, mais cette catastrophe n’a pas été suffisante pour les comprendre.

Une photo de la 85e minute montrait une Barcelone pas complètement concentrée sur un corner sur le point d’être pris par les Italiens.

Antonie Griezmann et Sergio Busquets regardaient vers le haut, tandis que Nélson Semedo et Arthur avaient le dos tourné. Ansu Fati semble regarder le sol, tandis que Gerard Piqué semble crier des instructions mais ne regarde pas non plus le ballon. Peut-être que Samuel Umtiti jette un coup d’œil vers le ballon, bien qu’il ne soit pas clair à quel point il est concentré.

Une vidéo montre qu’il s’agit d’un problème récurrent. Semedo dans le temps additionnel a bloqué un centre pour un corner, puis s’est tourné lentement pour marcher vers le but. Napoli semblait être prêt à prendre un virage rapide, et l’arrière ne réagit pas jusqu’à ce qu’un très agacé Marc-André ter Stegen lui crie d’être prêt à le défendre.

Ce n’est pas la première fois que l’équipe fait la sieste dans cette situation; c’est arrivé plusieurs fois cette saison.