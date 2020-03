Barcelone, Setien: “A Bernabeu pour voir le Real Madrid, mais j’ai beaucoup parlé avec Guardiola”

L’entraîneur de Barcelone Quique Setién a parlé de sa conversation avec Pep Guardiola après le match joué par le Real Madrid contre Manchester City et de sa présence à Bernabeu: “Je ne suis pas allé voir Guardiola, je suis allé voir notre prochain rival, Real Madrid. Nous avons ensuite eu l’occasion de parler à Guardiola de différentes choses pendant un certain temps. Nous avions déjà vu le plan qu’il avait conçu pour le jeu, il y a des choses que City a faites qui pourraient être utiles et d’autres que nous ne pouvons pas développer ou qui ne nous intéressent pas “.