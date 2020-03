Barcelone, signatures: Ter Stegen ne renouvelle pas avec les «azulgranas» et le Bayern Munich se profile pour reprendre ses services Espagne

Mis à jour le 23/03/2020 à 06:25

Entre les bâtons. Au milieu de la suspension de tous les championnats du monde à cause du coronavirus, des clubs comme le Barcelone ils savent clairement que le temps est quelque chose qu’ils ne peuvent pas manquer de nos jours en quarantaine. Raison pour laquelle, le conseil s’est déjà mis au travail concernant le renouvellement des contrats.

En ce sens, l’un des premiers joueurs de l’équipe appelé à étendre son lien avec Barcelone n’a été ni plus ni moins que Marc-André Ter Stegen. Titulaire incontestable de l ‘«azulgrana» depuis son arrivée, le gardien de but allemand dans l’une des préoccupations du club, car à ce jour il n’y a pas d’accord entre les deux parties.

Comme l’a rapporté lundi le célèbre journal espagnol «Sport» en couverture, Ter Stegen pas encore renouvelé avec le Barcelone, qui au fil du temps pourrait être un problème étant donné que le gardien est une pièce plus que fondamentale dans les onze de l’équipe catalane.

En outre, la source susmentionnée garantit que le refus de Ter Stegen C’est peut-être parce qu’ils vous ont également fait une offre d’Allemagne. Le Bayern Munichpour être plus exact, ce serait le club qui tenterait maintenant le gardien de but BarceloneIls recherchent déjà un successeur pour Manuel Neuer, un vétéran de l’institution.

Cependant, la vérité est que rien n’a encore été dit, et Barcelone il aurait déjà lancé sa première offre. Avec un contrat jusqu’en 2022, le gardien allemand et ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a remporté un total de treize titres au Camp Nou entre tournois locaux, continentaux et mondiaux.

Quelle est l’offre? Eh bien, la directive du Barcelone en charge du renouvellement du contrat Ter StegenIl aurait proposé à l’international allemand d’élever son record à 6 millions et demi d’euros par saison. Ce chiffre ferait également de lui l’un des footballeurs les mieux payés du club. Accepterez-vous? Seul le temps dira.

