Barcelone «s’introduit-elle» dans les droits de dénomination sociale du Camp Nou?

Le FC Barcelone a choisi de faire quelque chose de très noble: céder les droits de dénomination du Camp Nou à la fondation caritative du club, dans l’espoir de lever des millions pour lutter contre la crise des coronavirus. Un commanditaire pourrait acheter les droits de dénomination, tous les profits étant versés à des organismes de bienfaisance combattant COVID-19, entre autres organismes de bienfaisance choisis par le commanditaire.

Mais certains fans se méfient du fait que derrière le bon geste, il y a un programme plus sinistre: «se faufiler» dans les droits de dénomination sociale du stade du FC Barcelone.

Le Camp Nou n’a jamais eu de nom parrainé. En fait, il n’avait même pas de nom au début. Le nom se traduit littéralement par «nouveau champ» et n’était que le nom pour désigner le nouveau terrain qu’ils allaient utiliser. Il a été inauguré en 1957 après que le terrain précédent du club, le Camp de Les Corts, se soit avéré trop petit pour la base grandissante des fans du club. Les Corts n’ont jamais eu de nom parrainé non plus.

Les rumeurs selon lesquelles Barcelone cherchait à vendre les droits de dénomination du stade à un sponsor d’entreprise ne sont pas nouvelles et sont très controversées. En s’associant à des associations caritatives, Barcelone fait un excellent travail, oui, mais est-ce pour qu’ils puissent faire une sorte de «lancement en douceur» des droits d’appellation des entreprises? À l’avenir, une entreprise commanditaire paiera-t-elle l’argent du club, sans les organismes de bienfaisance impliqués?

Il y a un précédent historique à cela. En 2006, Barcelone a utilisé un sponsor de maillot pour la première fois de son histoire, étant le dernier récalcitrant à une époque où tous les clubs du monde en utilisaient un. Cependant, au lieu de facturer un sponsor d’entreprise, Barcelone a fait don de 1,6 million d’euros à l’UNICEF pour le privilège d’afficher son logo. Cela a duré un certain temps, puis le club a commencé à utiliser la Qatar Foundation en tant que sponsor. La Fondation du Qatar est une entité à but non lucratif, mais les fans pourraient voir une transition lente s’accentuer à mesure que les liens entre l’argent du Qatar et Barcelone se renforcent. Peu de temps après, Qatar Airways, un sponsor d’entreprise normal, a commencé à orner les chemises de Barcelone. Maintenant, Rakuten – un géant japonais du commerce électronique – est le sponsor.

Bien que cela puisse être un moyen «sournois» d’introduire le parrainage des entreprises pour les droits de dénomination du stade, le fait est que Barcelone donne beaucoup d’argent pour lutter contre le coronavirus. Tout comme Barcelone a donné beaucoup d’argent à l’UNICEF et a promu leurs causes pendant de nombreuses années, et le changer n’a pas effacé le bon travail. Le club aurait pu facilement passer au parrainage d’entreprise depuis le début et n’a jamais aidé l’UNICEF dans le processus. La même chose est vraie maintenant: le club aurait pu simplement vendre les droits de nommage du stade, mais ils ont décidé de lever beaucoup d’argent pour la charité avant cette date. Alors, font-ils quelque chose de mal, ou est-ce encore très noble?