Barcelone, Sport vers Grenade: “L’ère Setien commence aujourd’hui”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

la Barcelone devra répondre au succès du Real Madrid pour le remettre en tête du classement de la Liga. Grenade arrivera au Camp Nou ce soir à 21 heures et sera le premier sur le banc Azulgrana pour Quique Setien, qui a succédé à Ernesto Valverde. C’est sur quoi le journal Sport se concentre avec son titre principal: “Aujourd’hui commence l’ère Setien”.

P {margin-top: 0; margin-bottom: 0;}

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

19.01 10:22 – Man United, ouverture du Daily Mail: “Vous n’êtes pas encore génial”

19.01 10:08 – Real Madrid, l’ouverture de Marca: “Menez la tête”

19.01 00:56 – Crystal Palace, il y a un accord pour Scott Banks: il viendra de Dundee United

19.01 00:47 – Chelsea, Lampard: “Course dominée mais perdue: on trouve une solution”

19.01 00:42 – Newcastle, Bruce: “Nous devons nous améliorer en attaque, heureux de la victoire”

19.01 00:37 – BVB, Reus: “Haaland comme Aubameyang contre Augsbourg, quels débuts”

19.01 00:28 – Real Madrid, Butragueno: “Casemiro décisif. VAR aide le football”

19.01 00:18 – Man City, Guardiola: “Match disputé, dommage de ne pas avoir gagné”

19.01 00:04 – Séville, Lopetegui: “Un but décisif annulé et nous ne savons pas pourquoi”

18.01 23:59 – Everton, Ancelotti: “Bon point, nous nous sommes améliorés en deuxième mi-temps”

18.01 23:50 – Séville, Monchi: “Indigné par l’arbitrage. J’aurais retiré l’équipe …”

18.01 23:31 – Les bulletins de l’Atlético Madrid – Joao Felix stérile. Vitolo positif

18.01 23:08 – Bulletins d’Eibar – Burgos rapace. Epic Edu Exposito

18.01 23:02 – Liga, l’Atletico Madrid s’arrête en championnat: Eibar gagne 2-0

18.01 22:53 – Coupe de France, Lyon devant: le poker paré à Nantes avec le frisson

18.01 22:43 – Bor. Dortmund, Favre: “Match fou mais Haaland a très bien bougé”

18.01 22:24 – B. Dortmund, Haaland: “Beau début, c’est un club fantastique”

18.01 22:15 – Tottenham, Kane ne sera plus disponible avant la mi-avril

18.01 22:05 – Boca Juniors, Tevez: “Ma carrière se terminera ici, en juin je déciderai”

18.01 21:53 – Man United, à la recherche d’un milieu de terrain prêté: les yeux sur M. Llorente

18.01 21:38 – Arsenal, compétition au Benfica pour Bruno Guimaraes

18.01 21:19 – Lyon, défi à Marseille pour le crack de Ligue 2 Kadawere

18.01 21:08 – Barça, philosophie de Setien: “Avec un bon match, nous aurons plus de chances de gagner”

18.01 21:04 – Barcelone, le plan pour Matheus Fernandes: prenez-le et tournez-le vers Celta

18.01 20:57 – Borussia Dortmund, Larsen éliminés: Bournemouth entame des contacts

18.01 20:53 – Barcelone, Setien: “On ne le cache pas, Messi est un joueur spécial”

18.01 20:41 – Bulletin de Chelsea – Hudson-Odoi essaie, William à l’ombre

18.01 20:35 – Bulletin de Newcastle – Hayden et Joelinton avant tout

18.01 20:32 – Premier League, KO Chelsea à la fin. Newcastle gagne avec Hayden

18.01 20:27 – Liga, résultat en verres entre Osasuna et Valladolid: à Pampelune, il se termine 0-0

1er étage

Pendant le “Terzo Tempo”, Tarcisio Burgnich a parlé à Radio Bianconera: “La Juve est toujours au top cette année, ce sera difficile pour les autres. Avant de jouer pour l’envie de jouer sur le terrain, il y avait de la passion, maintenant l’argent est arrivé et vous travaillez avant tout …