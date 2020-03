Barcelone, Suarez: “Quand nous reviendrons jouer, je serai là aussi”

En raison d’une blessure au genou droit, Luis Suarez ne devait revenir qu’en fin de saison. La pause forcée due à l’urgence du Coronavirus pourrait toutefois jouer en faveur de l’attaquant de Barcelone qui a déclaré: “La reprise est l’une des possibilités et maintenant avec cette pause il y a eu un changement, mais l’idée était claire de revenir plus tôt “Le médecin m’a dit que ça allait trop bien et cela m’a donné l’espoir de pouvoir rejouer bientôt. La différence est que lorsque l’équipe reviendra, je pourrai jouer avec eux.”