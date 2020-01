Barcelone suit la signature de l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang | Ligue d’Espagne

Le Football Club Barcelona est à la recherche d’un «9», un centre avancé qui remplace Luis Suárez, qui sera perdu en raison de blessures pour le reste de la saison. Ce jeudi, on a appris que le club catalan ira avec tout pour l’attaquant Pierre Emerick Aubameyang, de l’Arsenal d’Angleterre, qui aurait déjà donné une réponse positive à l’offre du club, de sorte que seul l’accord entre les clubs ferait défaut.

Selon ‘Mundo Deportivo’, Barcelone aurait déjà contacté le joueur gabonais et les médias lui ont dit qu’il lui aurait donné le “oui” pour entamer les négociations. Maintenant, la chose compliquée vient, car on suppose qu’Arsenal ne facilitera pas la tâche à Barcelone, car c’est l’une de ses stars, ce qui est vital pour l’équipe, surtout dans ce processus qu’ils commencent avec leur nouvel entraîneur Mikel Arteta.

Pour cette raison, Barcelone demanderait au joueur de faire pression pour que le club londonien négocie, car c’est une opportunité très importante dans sa carrière.

Aubameyang a 30 ans et bien qu’il soit né en France il a la nationalité gabonaise. Il a commencé sa carrière en 2008 avec le Dijon de la Ligue 2 et a également traversé Lille, Monaco et Saint-Etienne de la Ligue 1 de France.

Son décollage était avec le Borussia Dortmund, d’Allemagne, avec qui il a émergé deux fois champion de Bundesliga et une fois champion de la Coupe d’Allemagne. Avec le club allemand, il a joué cinq saisons, entre 2013 et 2018, l’année où il est arrivé à Arsenal, un club avec lequel il a marqué 14 buts en 22 matchs de Premier League cette saison et est troisième dans le tableau des artilleurs. deux de Sergio Agüero et trois de la meilleure buteuse Jaimie Vardy, de Leicester.