Barcelone sur Lautaro, Scaloni: ‘Le plus demandé après Mbappé, mais il est déjà en grand. Difficile de l’arracher à Inter ‘| marché

Les rumeurs sur l’intérêt de Barcelone pour Lautaro Martinez et pour améliorer l’attaquant de laInter il y pense aussi Lionel Scaloni. Interviewé par As, l’entraîneur deargentin voici comment Toro parle: “Ce n’est pas à moi de dire si le Barça le veut, mais s’ils recherchent un attaquant par âge et par performance … Après Mbappe, est le joueur que tout le monde veut. Mais il est déjà dans un grand club, ce ne sera pas facile de l’arracher à l’Inter. ”