Barcelone vendra les droits de dénomination du Camp Nou pour lever des fonds pour lutter contre le virus

Barcelone a annoncé mardi qu’elle vendrait les droits de dénomination du Camp Nou pour une saison dans le but de lever des fonds dans la lutte contre le coronavirus.

Le club a cédé les droits de propriété à la Fondation de Barcelone qui sera désormais chargée de trouver un sponsor pour la saison 2020-2021.

Voici ce que le club a à dire dans un communiqué.

«Conscient que le Barça a un engagement envers la société qui fait partie de son identité en tant que« plus qu’un club, le conseil d’administration, l’organe directeur choisi démocratiquement par les membres et présidé par Josep Maria Bartomeu, a approuvé la cession du titre droits au Camp Nou pour la saison 2020-2021 à la Fondation du Barça pour lever des fonds pour investir dans des projets de recherche en cours en Catalogne et dans le reste du monde impliqués dans la lutte contre les effets du COVID-19.