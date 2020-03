Barcelone veut au moins 18 millions d’euros pour Martin Braithwaite – rapport

Barcelone serait disposé à vendre Martin Braithwaite dans le mercato d’été, mais seulement si elle recevait une offre d’au moins 18 millions d’euros pour l’attaquant.

L’international danois n’a rejoint le club qu’en février lorsque le Barça a été autorisé à signer d’urgence après qu’Ousmane Dembele a été exclu pour six mois.

Selon un rapport sportif, le club a déjà pensé à le déménager mais ne vendra pas moins que les 18 millions d’euros qu’ils ont payés à Leganes il y a moins de deux mois.

Le rapport estime qu’il y avait un intérêt pour Braithwaite dans la fenêtre de transfert de janvier, d’Everton et de West Ham, mais Leganes a refusé de vendre parce qu’ils avaient déjà perdu Youssef En-Nesyri.

Cependant, il n’est pas certain que Braithwaite quittera le Camp Nou dans la prochaine fenêtre de transfert. On dit que le club est ouvert à le garder parce qu’il a été impressionné par sa polyvalence et à quel point il s’est bien adapté depuis qu’il a bougé.

La pandémie actuelle de coronavirus est également susceptible d’avoir un impact important sur les plans de transfert du club et sur les joueurs qu’ils essaieront d’amener et d’expédier à la réouverture de la fenêtre.