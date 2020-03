Barcelone veut Aubameyang s’ils ratent Lautaro Martinez – rapport

Barcelone devrait dépenser encore une fois dans le mercato d’été pour remplacer l’attaquant Luis Suarez.

L’Inter Milan Lautaro Martinez est le favori, mais Barcelone a un plan B s’il rate l’Argentin et c’est une mauvaise nouvelle pour Arsenal.

Sport rapporte que le plan de soutien de Barcelone serait de remplacer l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang dont le contrat avec le club expire l’été prochain.

Le rapport estime que les géants catalans ont tenté de le signer en janvier mais n’ont pas pu convaincre Arsenal de le laisser partir même si le joueur avait donné son accord à la décision.

Un prix de 65 millions d’euros est mentionné, bien qu’avec seulement un peu plus d’un an pour exécuter son contrat avec Arsenal, il est possible que le Barça puisse l’obtenir pour moins cher.

Le sport a également un rapport séparé notant comment Aubameyang a une «famille proche» juste à l’extérieur de Barcelone et estime qu’il serait ravi de déménager au Camp Nou.

Aubameyang a été un énorme succès à Arsenal depuis sa signature de Dortmund en janvier 2018 et compte 20 buts toutes compétitions confondues pour le club en 2019-20.

Il a récemment parlé de sa satisfaction à l’égard des Gunners, mais son avenir est susceptible d’être mis en lumière si, comme prévu, Arsenal ne se qualifie pas à nouveau pour la Ligue des champions.