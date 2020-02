Barcelone veut que Luis Suarez remplace Luiz Suarez

Barcelone a demandé un accord immédiat pour signer un attaquant colombien nommé Luis Suarez, tandis que Virgil van Dijk a répondu avec insistance aux 150 millions d’euros de liens de transfert vers la Juventus, selon l’Euro Paper Talk de samedi.

BARCELONA CIBLE WATFORD APPARTIENT LUIS SUAREZ

La tentative de Barcelone de combler l’écart dans leur attaque laissée par des blessures à Luis Suarez et Ousmane Dembele les a vu liés à trois nouveaux noms au cours des dernières 24 heures.

Les Blaugrana ont obtenu une dispense spéciale en signant un nouveau leader à l’extérieur de la fenêtre de transfert de La Liga s’ils ne se séparent pas d’argent – et le nouveau nom en haut de leur liste de souhaits est un attaquant appartenant à Watford qui, ironiquement, a également porte le nom de Luis Suarez.

Le Colombien a 22 ans et a attiré l’attention du Barça lors d’un prêt avec le Real Zaragoza de deuxième niveau, où il a marqué 14 impressionnants buts en 24 matchs jusqu’à présent cette saison.

Les Hornets ont racheté le joueur en 2017 et bien qu’il n’ait pas encore fait de percée sur Vicarage Road, il a perfectionné ses compétences lors d’une série de prêts en Espagne avec Valladolid et Gimnastic.

Mais son dernier passage temporaire à Saragosse a vraiment attiré l’attention et le journaliste Santi Ovalle a révélé à la radio espagnole El Larguero que le Barça avait maintenant pris contact avec le joueur et son agent dans le but de faire avancer l’accord.

Sa signature, bien que compliquée, serait certainement un déclencheur de conversation si les champions de la Liga pouvaient le faire.

Pendant ce temps, AS affirme que Barcelone envisagerait une approche pour l’ancien attaquant d’Arsenal, Lucas Perez, comme une signature d’urgence.

Le joueur a eu du mal à avoir un impact pendant son temps avec les Gunners, marquant sept fois en seulement 21 apparitions.

Alternativement, Marca affirme que Barcelone essaie de parvenir à un accord avec la Real Sociedad sur un accord pour l’attaquant brésilien Willian Jose, qui a fait l’objet d’un intérêt de Tottenham en janvier.

Lionel Messi, quant à lui, devrait rester à Barcelone malgré un désaccord public avec le directeur du football du club, Eric Abidal.

ET LE RESTE

Virgil van Dijk n’a pas l’intention de quitter Liverpool cet été alors que la Juventus préparait une approche de 150 millions d’euros pour le défenseur néerlandais (The Athletic)

Le Borussia Dortmund ne vendra pas Jadon Sancho avant l’Euro 2020 – car le directeur sportif Michael Zorc estime que sa valeur de transfert pourrait monter en flèche après un bon tournoi (90min)

L’attaquant français Kylian Mbappe – un objectif annoncé pour Liverpool et le Real Madrid – s’est vu promettre un salaire de 25 millions d’euros par an s’il signe un nouvel accord avec le Paris Saint-Germain (L’Equipe)

L’agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, a confirmé que Man Utd avait échoué à plusieurs reprises à signer la star du Pays de Galles du Real Madrid pendant le temps de Jose Mourinho à Old Trafford, déclarant: “Le Real ne voulait pas vendre.” (AS)

Man City est prêt à respecter la clause de sortie de 30 millions d’euros requise pour signer le défenseur de l’Athletic Bilbao Unai Nunez, Barcelone et l’Inter Milan étant également désireux (AS)

La Fiorentina a vu une offre surprise de 50 millions d’euros pour le milieu de terrain de Brescia Sandro Tonali échouer en janvier. L’adolescent est également recherché par la Juventus, Liverpool et l’Inter Milan (Gazzetta dello Sport)

La Juventus lancera une approche estivale pour Jorginho cet été, seule l’interdiction de transfert de Chelsea empêchant la conclusion de l’accord à l’été 2019 (Corriere dello Sport)

Barcelone envisage un investissement estival de 4,7 millions d’euros pour le gardien de 18 ans de Brighton, Carl Rushworth, actuellement prêté à l’extérieur de la ligue Worthing (Mundo Deportivo)

L’AC Milan vise un swoop d’été pour Gianluca Scamacca, qui a attiré l’attention sur le prêt en Serie A Ascoli cette saison de Sassuolo (Tuttosport)

La star de la Bosnie, Senad Lulic, aurait signé un nouveau contrat pour rester avec la Lazio jusqu’en juin 2021 (La Repubblica)

La star de Barcelone Ousmane Dembele pourrait être envoyée en Finlande pour une opération sur sa blessure gênante aux ischio-jambiers avec la saison de la star de France – et ses espoirs en Euro 2020 – maintenant terminés (Marca)

La Juventus ne pourra poursuivre le défenseur de Chelsea Emerson Palmieri que si elle vend d’abord l’un de ses arrières latéraux (Tuttosport)

La star recherchée du Real Madrid, Martin Odegaard, restera prêtée à la Real Sociedad la saison prochaine, selon le président du club Jokin Aperribay (Marca)

L’AC Milan a rejeté une offre de 25 millions d’euros du PSG pour Lucas Paqueta en janvier – et on estime que le Brésilien représente presque le double de ce montant (Calciomercato)

Barcelone permettra à l’ancien Liverpool le milieu de terrain Philippe Coutinho, 27 ans, partira pour aussi peu que 80 millions d’euros (67 millions de livres sterling) cet été (Mundo Deportivo)

Henrikh Mkhitaryan semble avoir brûlé ses ponts avec Arsenal après s’être sérieusement interrogé sur leur traitement avant son transfert d’été à Rome (Vivaro News)

Jesus Vallejo affirme que Nuno Espirito Santo l’a personnellement appelé pour essayer de le persuader de ne pas écourter son prêt de loups du Real Madrid et avant son transfert temporaire à Grenade (Marca)

L’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a exclu un transfert au Paris Saint-Germain après avoir insisté sur le fait qu’il voulait continuer au Bernabeu (AS)

L’ancien directeur d’Arsenal, Arsène Wenger, est candidat à la présidence de Rennes (ESPN)

Liverpool n’a pas l’intention de signer Kai Havertz ou Jadon Sancho cet été – car les deux sont jugés trop coûteux (L’Athlétique)