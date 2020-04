Barcelone, Vidal: «Coronavirus? Une préoccupation constante, un cauchemar de plus en plus laid »| Estero

Arturo Vidal, milieu de terrain du Barcelone, il a parlé à Canal 13, un diffuseur chilien, du moment qu’il vit à cause du coronavirus: “C’est très étrange. Rester à la maison, voir comment les gens meurent partout dans le monde chaque jour. Tout est distinct. C’est une préoccupation constant, comme un cauchemar de plus en plus laid. Vous devez être fort et collaborer autant que possible. Je suis très triste et inquiet parce que vous ne savez pas quand cela se terminera. Je n’ai jamais pensé que cela pourrait arriver. “

SUR LA QUARANTAINE – “Je m’entraîne deux fois par jour. Avant de le faire une fois au club puis à la maison, mais maintenant deux fois à la maison. Déjeuner, je regarde un film, j’appelle les enfants, je me repose et je termine la journée avec une séance d’entraînement. Mais n’allez pas au centre sportif, ne pas voir ses coéquipiers et partager la journée avec eux est difficile. ”