Barcelone visite une Valence compliquée »Football Press

Vendredi 24 janvier 2020

Barcelone se rendra à Mestalla pour éviter de libérer la pointe de la ligue espagnole. Ceux dirigés par Quique Setién ont passé leur clé avec difficulté devant Ibiza pour la Copa del Rey et ont joué contre un Valence excité d’être en coupe d’Europe. Vérifiez les options de paris ici.

Ce samedi 21 janvier, Valence recevra Barcelone d’Arturo Vidal avec la mission de gagner pour accéder aux positions de coupe d’Europe. De son côté, le casting de Quique Setién vient de s’affranchir dans un duel complexe pour la Copa del Rey à Ibiza et tentera de prendre les trois points de la Mestalla pour continuer à mener la Ligue d’Espagne. Pour cela et plus encore, Bite apporter ce duel comme Soirée Xperto unique.

Une victoire de l’équipe ‘Che’ rapporte 3,75 tandis que le tirage laisse des dividendes de 3,50. Si l’équipe «culé» remporte la victoire, elle paiera 1,32. N’oubliez pas que vous pouvez parier sur www.xperto.cl, Xperto Mobile – application pour smartphones – et dans toutes les agences Polla du pays.

-LE DOS DE LA COUPE DU ROI

À cette époque, l’équipe dirigée par Marcelino a réussi à battre le casting de Valverde lors de la finale de la Copa del Rey au stade Benito Villamarín avec un score de 2-1 et n’a quitté Barcelone qu’en tant que champion de la Ligue. Commandée par leur capitaine Dani Parejo, l’équipe d’Albert Celades aura pour mission de conserver la victoire contre les “Catalans” pour s’installer en Europe.

-DERNIÈRE INSCRIPTION PAR LIGUE: 5-2

Barcelone a commencé la saison en pariant fort et dans le but de tout gagner. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un titre, la distribution catalane a écrasé Valence au Camp Nou avec une brillante performance de Luis Suarez, qui a marqué deux buts pour la victoire de l’équipe Vidal. Ce match a été joué le 14 septembre 2019 étant le dernier match entre les deux équipes.

À l’exception de l’absence de Riqui Puig, Quique Setién a tous ses joueurs pour visiter Mestalla et remporter une victoire pour éviter de libérer le sommet du championnat d’Espagne.