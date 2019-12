Barcelone vs Alavés: consultez le guide des chaînes de télévision et des horaires aujourd'hui par date 18 de LaLiga Santander 2019

Chaînes de télévision et horaires Barcelone contre Alaves EN DIRECT via DirecTV depuis Camp Nou aujourd'hui: voir le guide EN DIRECT EN LIGNE programmation Complete Mitele Plus Movistar LaLiga par date 18 du LaLiga Santander 2019. L'équipe du directeur technique Ernesto Valverde part pour les trois points à 10h00. du Pérou et 9h00 au Mexique (Espagne à 16h00)

Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Barcelone et Deportivo Alavés.

Le zéro à zéro de Barcelone contre le Real Madrid rend l'ensemble de Barcelone doivent gagner pour essayer d'être seuls en premier lieu et espérons que les blancs n'obtiennent pas un résultat positif avec Athetlic.

Barcelone vs Deportivo Alavés: horaires et canaux des matchs

La différence de buts donne la première position à l'équipe Ernesto Valverde, qui reviendra à Camp Nou prêt à rester invaincu dans son fief, où il a remporté 7 des huit matchs joués et n'en a tiré qu'un.

Il Barça, leader de la ligue à égalité à 36 points avec le Real Madrid, recevez samedi à Alaves (14e, 19 points), qui s'éloigne pas à pas des points de relégation.

L'équipe basque rendra visite à une équipe Barca qui tentera de donner une victoire à son public, après l'image grise montrée mercredi contre le Real Madrid.

Un triomphe permettrait aux Catalans de devenir les leaders solo du championnat, à condition que le Real Madrid trébuche dimanche contre le toujours compliqué Athletic Bilbao (7e, 27 pts), qui visite Santiago Bernabéu dimanche.

Quel que soit le résultat de Camp Nou, Le Barça se couchera leader samedi 21 car le match du Real Madrid sera celui qui se clôturera le lendemain le lendemain Bernabeu (21h00), une enceinte qui a jusqu'à présent célébré six victoires en championnat et qui a connu deux nuls de son équipe.

La visite de Athlétique aux blancs est un autre des "classiques" du championnat d'Espagne, toujours très attractif, dans lequel les locaux perdront le Brésilien Casemiro par accumulation de réprimandes.

Les onze de Gariz Gaizka Il est septième, au point de la Royal Society (27) qui le précède, mais son efficacité de visiteur ne l'a pas accompagné. Jusqu'à présent, il n'a remporté qu'un match à domicile, dans le Espayol fin septembre. Les autres les ont réglés avec quatre nuls et trois défaites.

Barcelone vs Deportivo Alavés: calendrier Liga Santander

