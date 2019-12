Barcelone vs Alavés, La Liga: nouvelles de l'équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone (1er, 36pts) vs Deportivo Alavés (14ème, 19pts) *

* Points et positions au moment de la rédaction du vendredi

Compétition / Tour: 2019-20 Liga, Journée 18

Barcelone Outs & Doubts: Arthur, Ousmane Dembélé, Ansu Fati (sortie)

Alavés Outs & Doubts: Tomás Pina (sorti)

Date / heure: Samedi 21 décembre 2019, 16h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 15h GMT (Royaume-Uni), 10h HE, 7h PT (USA), 20h30 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Mario Melero López

Comment regarder à la télévision: beIN SPORTS (USA & Canada), SuperSport 7 (Nigeria), Movistar LaLiga (Espagne), Not Available (UK & India), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), beIN SPORTS CONNECT (USA & Canada), Premier Player (UK), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Après un nul 0-0 décevant à El Clásico contre le Real Madrid en milieu de semaine, Barcelone revient en action en Liga pour le dernier match de 2019, à domicile contre le Deportivo Alavés. Les Blaugrana mènent toujours la ligue grâce à la différence de buts après avoir rattrapé le reste du tableau, mais ils sont maintenant officiellement à égalité au premier rang avec Madrid et doivent continuer à gagner jusqu'à ce que les points de chute réels afin qu'ils puissent avoir la possession de la première place en solo .

Le Barça a récemment dominé Madrid, alors les regarder lutter pendant 90 minutes à domicile était vraiment décevant. De nombreux joueurs ont réalisé des performances inférieures à leur niveau habituel, et leur tâche ce week-end est de prouver ce qui s'est passé au Clásico était un coup de chance et le résultat de l'importance du match plus que toute autre chose.

Le Barça affrontera la deuxième pire défense à l'extérieur de la ligue et une équipe tombant rapidement au classement après un bon début de saison. Alavés peut être dangereux sur le comptoir et Lucas Pérez a été solide comme la principale menace de but, mais ce n'est pas une équipe capable de vraiment blesser les Blaugrana au plus grand stade du monde. Cela doit être une victoire de déclaration et tout ce qui est court sera une source de préoccupation avant 2020.

Les bonnes équipes dominent les mauvaises. Faites-le samedi, Barça. Prouvez que vous êtes bon.

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Vidal, Rakitic, De Jong; Messi, Suárez, Griezmann

Alavés (4-3-3): Pacheco; Navarro, Ely, Laguardia, Duarte; Pere Pons, Manu García, Wakaso; Aleix Vidal, Pérez, Burke

PRÉDICTION

Je ne vois rien d'autre qu'une grosse victoire contre une très mauvaise défense pour répondre à une performance plate du Clásico: 5-1 Barça, GOAT-trick.