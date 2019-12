Barcelone vs Alavés, La Liga: Score final 4-1, le Barça joue assez bien pour gagner au Camp Nou

Barcelone terminera 2019 en tant que leader de la Liga grâce à une victoire 4-1 sur Alavés samedi au Camp Nou. Le Blaugrana a joué une très bonne première mi-temps, n'a pas pris la peine de jouer la deuxième, mais a marqué des buts au bon moment pour s'éloigner en tant que vainqueur et entrer dans la pause des vacances en première place.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a montré la faim et l'intention du saut, dominant la possession et appuyant haut sur le terrain chaque fois qu'il le perdait. Ils étaient actifs et vifs avec leur dépassement et leur mouvement dans le dernier tiers, et la défense des Alavés ne pouvait tout simplement pas faire face à toute l'action au début.

Il y a eu deux buts marqués dans les 15 premières minutes, mais le premier a été refusé pour un léger hors-jeu sur Lionel Messi car le capitaine était juste un peu trop impatient de se qualifier pour la réception d'une passe magistrale de Sergio Busquets. Mais il n’a pas fallu longtemps pour qu’un but soit marqué: Luis Suárez avec le centre, Antoine Griezmann avec une belle fin du pied droit.

Le Barça a continué d'attaquer et de créer de nombreuses occasions avec de nombreux corps dans la surface, mais d'une manière ou d'une autre, ils n'ont pas pu mettre le ballon dans le filet à l'approche de la mi-temps. La meilleure chance est venue sur une contre-attaque spectaculaire qui a failli se terminer avec un but du prétendant de la saison de Messi et Griezmann, mais le ballon ne voulait tout simplement pas rentrer.

Jusqu'au dernier jeu de la première, quand Suárez était à nouveau le fournisseur avec une belle passe décisive pour Arturo Vidal pour porter le score à 2-0 quelques secondes avant le coup de sifflet final. A la mi-temps, le Barça était dominant et pouvait très facilement étendre encore plus la tête avec une sérieuse performance au second semestre.

DEUXIÈME PARTIE

Ce n'était pas grave. Le Barça a fait un début pathétique à la dernière période, en somnambulant pendant les 20 premières minutes sans soucis pour maintenir l'intensité et l'intention d'attaquer, et ils ont permis à Alavés de revenir dans le match en ne défendant pas un simple centre et en laissant Pere Pons faire une course libre dans la boîte pour ramener le ballon à la maison.

Le score d'Alavés n'a pas vraiment réveillé l'attaque du Barça, alors Lionel Messi a décidé d'agir: le capitaine a ramassé le ballon hors de la surface avec quatre défenseurs autour de lui, a trouvé un petit espace et a tiré un magnifique coup de curling dans le coin proche pour faire il 3-1. À peine cinq minutes plus tard, le Barça a reçu un penalty grâce à VAR, et Luis Suárez a porté le score à quatre.

Plus aucun but n'a été marqué car les deux équipes semblaient satisfaites de garder les choses telles qu'elles étaient, et le coup de sifflet final est venu mettre fin à une bonne victoire qui aurait pu être excellente. Détester Valverde est facile, mais celui-ci est sur les joueurs. Leur manque d'effort et d'attention en seconde période était tout simplement pathétique. Profitez de vos vacances, fans du Barça. Ne pas regarder cette équipe pendant les deux prochaines semaines est un cadeau.

Barcelone: Ter Stegen; Roberto (Semedo 84 ’), Piqué, Umtiti, Alba; Vidal, Busquets (De Jong 79 ’), Aleñá; Messi, Suárez (Pérez 84 ’), Griezmann

Buts: Griezmann (14 ’), Vidal (45’), Messi (69 ’), Suárez (75’)

Alavés: Pacheco; Martín, Ely, Navarro, Duarte; Pere Pons, García; Vidal (Burke 86 ’), Muñoz (Rioja 53’), Wakaso (Joselu 70 ’); Pérez

Objectif: Pere Pons (56 ’)