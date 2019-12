Barcelone vs Alavés LIVE: Arturo Vidal marque 2-0 au Camp Nou LaLiga Santander 2019 | VIDEO Espagne

Pendant des semaines, nous avons parlé Arturo Vidal dans Barcelone et pas précisément sur ses performances sur l'herbe. Et le milieu de terrain chilien veut quitter le club en raison du manque d'opportunités qu'il a avec le directeur technique Ernesto Valverde (dont il n'est pas le propriétaire). Au vu de tout ce qui se dit, le coach lui a donné une chance ce samedi au Camp Nou.

Dans la première moitié de cette nouvelle réunion des Barcelone, maintenant pour le 18e jour de LaLiga Santander 2019à Arturo Vidal Il a été annulé un but par Lionel Messi. L'Argentin a jeté un centre et le Chilien n'a eu aucune meilleure idée que de frapper le ballon avec une «chalaca». Bien que le jeu ait été invalidé par la position avancée. Cependant, au second semestre, les choses changeraient.

Luis Suarez, à 44 ′, lui a donné une passe dans le secteur droit de la Barcelone à Vidal et il a terminé fort avec son pied droit. Le tir de l'international avec l'équipe chilienne était si puissant que le gardien Fernando Pacheco ne pouvait rien faire. Cela signifiait le deuxième but du match des Catalans pour le championnat local.

Après cette comparaison, la première équipe de la "Barza" en aura une pour l'hiver européen et les fêtes de fin d'année pour reprendre le combat le 4 janvier contre l'Espanyol en tant que visiteur.

