Barcelone vs Athletic: éliminé de la Copa del Rey | Ligue d’Espagne

Un nouveau coup a été donné dans le match entre l’Athletic Club et Barcelone. Avec un but dans les 90 + 2 minutes de Williams, l’équipe basque a gagné en quarts de finale de la Copa del Rey.

Iñaki Williams s’est qualifié pour l’Athletic Club pour les demi-finales de la Copa del Rey avec un but dans l’ajout du match contre Barcelone à San Mamés, qui semblait destiné à prolonger après 90 minutes de match mais avec les meilleures chances pour l’équipe visiteuse, qui freiné le but local Unai Simón.

Le jeune gardien de rojiblanco a joué un rôle déterminant dans la résolution de l’affrontement en arrêtant deux balles qui semblaient des buts irréalisables d’Antoine Griezmann, qui a déclenché le crash sur le banc, et de Leo Messi, qui a repoussé un tir croisé après la superbe passe d’Arthur. Mais le jeu qui a condamné le match était le dernier centre de l’Ibai Gómez récemment quitté, de la droite avec la gauche, que Williams a peigné contre Sergio Busquets en le traversant au deuxième poteau.

Avec ce classement, le football basque complète une journée historique avec le classement des demi-finales de ses deux équipes principales, l’Athletic et la Real Sociedad, éliminant en seulement quatre heures les deux grands du football espagnol et mondial, Barcelone et Real Madrid.

La synthèse

Athlétique: Unai Simon; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga (Vesga, m. 66); Muniain (Aduriz, m.77), Raúl García (Ibai, m.89) et Williams.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué (Umtiti, m.80), Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong, Rakitic (Athur, m.69), Sergi Roberto; Messi et Ansu Fati (Griezmann, m.57).

Buts: 1-0, m.93: Iñaki Williams.

Arbitre: Juan Martínez Munuera (Comité valencien). Il a montré un carton jaune aux Yeray (m.44), Vesga (m.53) et Dani García (m.63), et aux visiteurs Semedo (m.6), Messi (m.40), Alba (m.40 ), le technicien Quique Setién (m.41), De Jong (m.56), Piqué (m.72) et Arthur (m.81). Arbitre VAR: Alejandro Hernández Hernández (Comité Las Palmas)



Incidents: Match de quart de finale de la Copa del Rey joué dans un stade de San Mamés pratiquement plein par 49.154 spectateurs, un record dans le nouveau champ de Bilbao.