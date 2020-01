Barcelone vs Atlético de Madrid: liste finale de Valverde convoqué pour la Super Coupe d’Espagne Espagne

Il FC Barcelona voyage mardi à Djeddah pour contester la Super Coupe d’Espagne 2020 contre l’Atlético de Madrid avec sept joueurs de la filiale, parmi lesquels le gardien partant de Juvenil A, Arnau Tenas, remplacera Ter Stegen, blessé.

Le club du Barça a annoncé l’absence de Ter Stegen, Arthur et Dembélé blessés dans la liste finale des 24 convoqués pour la compétition, qui se jouera pour la première fois en Arabie saoudite.

Aux joueurs habituels de la première équipe, capitaine de l’Argentine Leo MessiIls seront accompagnés des milieux de terrain Riqui Puig et Álex Collado, du centre Ronald Araujo et des gardiens Iñaki Peña et Arnau Tenas. Ainsi fut invoquée la liste des Barca.

PORTERS: Net, Iñaki Peña, Arnau Tenas.

DÉFENSES: Semedo, Piqué, Todibo, Lenglet, Wague, Jordi Alba, Sergio Sergio, Umtiti, Junior, Araujo.

CENTROCAMPISTAS: Rakitic, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Collado, Riqui Puig

AVANT: Luis Suarez, Leo Messi, Antoine Griezmann, Ansu Fati, Carles Pérez.

Valence et le Real Madrid disputeront la première demi-finale mercredi, tandis que Barcelone et l’Atlético de Madrid se disputeront une autre place jeudi lors de la finale de dimanche au stade King Abdullah Sports City à Yedá, au bord de la mer Rouge.

Pour la première fois depuis la création de ce trophée en 1982, il ne sera pas joué par le vainqueur de la Ligue et celui de la Copa del Rey, mais le champion (Barcelone) et le finaliste (Atlético de Madrid) du championnat d’Espagne et les finalistes de la Coupe (Valence et Barcelone).

Lorsque le Barça a coïncidé en tant que finaliste de la Coupe et champion de la Ligue, le Real Madrid a remporté la quatrième place en ayant une meilleure histoire en Copa del Rey que le Betis, qui était l’autre demi-finaliste de ce tournoi.

