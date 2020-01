Barcelone vs Atlético de Madrid LIVE: les équipes de Valverde et Simeone pour le duel des demi-finales de la Super Coupe d’Espagne | PHOTOS Muchafoto

Mis à jour le 01/09/2020 à 07:00

Barcelone et l’Atlético Madrid ils sont mesurés EN DIRECT et EN DIRECT, dans la deuxième demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, avec le souvenir encore frais du duel dans la Metropolitan Wanda qui a déséquilibré dans le dernier tronçon Lionel Messi. Avec des pertes importantes, les deux équipes chercheront à réussir et seront présentes en finale dimanche contre le Real Madrid, qui a battu Valence (3-1) mercredi. Suivez la transmission du crash sur SKY Sports, DirecTV et Mitele Plus.

Ernesto Valverde ne comptera ni Ousmane Dembelé, ni Arthur Melo ni Marc André Ter Stegen. Le gardien de but est la victime la plus sensible. En fait, il a retenu l’équipe de Simeone lors du match de Ligue il y a un mois.

Le reste est sous les ordres de Valverde, qui aspire à conquérir le premier titre du parcours pour calmer l’environnement et confirmer les attentes de son équipe.

Pour sa part, le principal doute que Simeone entretient est de savoir s’il faut commencer par Koke Resurrección ou Héctor Herrera. Le milieu de terrain espagnol vient de se remettre d’une blessure musculaire qui l’a séparé des deux derniers crashs, face au Betis (1-2) et au Levante (2-1). Il y a le doute de la propriété d’un joueur qui, dans des conditions normales, est absolument incontestable dans la formation de chaque entraîneur.

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL