Barcelone vs Atlético de Madrid LIVE: voir GOL de Koke pour le matelas 1-0 pour la Super Coupe d’Espagne | VIDEO Espagne

À 19 secondes après la seconde moitié de Barcelone contre l’Atlético de Madrid, le capitaine Koke a mis le premier après une belle combinaison avec Joao Felix et Correa.

C’est ainsi que la première mi-temps a été jouée

Barcelone et l’Atlético de Madrid Ils tirent sans but à la fin de la première moitié de la deuxième demi-finale de la Supercoupe d’Espagne à Jeddah, en Arabie Saoudite, avec plus de domination et plus de chances pour l’équipe du Barça, frustrée à trois reprises par les arrêts du Slovène Jan Oblak.

Le gardien de but, qui a subi une frayeur sous la forme d’un coup à la 17e minute, bien que récupéré plus tard et a continué normalement, a croisé un tir de l’intérieur de la zone de l’Argentin Lionel Messi, a repoussé un dangereux centre de chut du Arturo Vidal chilien et a sauvé 1-0 dans une magnifique intervention contre le Français Antoine Griezmann pour tenir le 0-0 entre les deux.

L’Atletico, de plus en moins et rétracté pour une bonne partie du premier semestre, n’a eu qu’une seule chance, lors d’un lancement par le mexicain Héctor Herrera dégagé par le brésilien Neto.

LE APERÇU DU PARTI

Après le match nul à deux dans le derby catalan, Barcelone cherchera sa première victoire de l’année et, accessoirement, le classement en finale de la Super Coupe d’Espagne, face à l’Atlético de Madrid toujours compliqué.

Le vainqueur sera mesuré en finale au Real Madrid, qui a battu Valence (3-1) avec des buts de Toni Kroos, Isco et Luka Modric lors du premier duel.

Les Catalans regardent le stade King Abdullah de Djeddah pour offrir la première victoire de l’année à leurs fans, après avoir fait match nul 2-2 avec la ligue colista, Espanyol, lors du derby de Barcelone le week-end dernier.

