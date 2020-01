Barcelone vs Atletico Madrid, Super Cup: Score final 2-3, Angel Correa élimine les champions

Barcelone a perdu 3-2 contre l’Atletico Madrid jeudi dans un match dramatique et divertissant de la Super Coupe d’Espagne, ce qui signifie que l’équipe de Diego Simeone a obtenu une place lors de la finale de dimanche contre le Real Madrid. Le Barça est venu par derrière pour mener 2-1 et aurait dû en avoir plus mais a trouvé Jan Oblak sous une forme inspirée, permettant à Alvaro Morata et Angel Correa de remporter la victoire.

PREMIÈRE MOITIÉ

Il ne s’est pas passé grand-chose en première période, même si le Barça était la meilleure équipe. Arturo Vidal a décoché un tir large, Oblak a fait un bon arrêt de Lionel Messi et Gerard Pique a été réservé pour avoir éliminé Renan Lodi.

La meilleure chance de la mi-temps est revenue à Antoine Griezmann juste avant la pause. Luis Suarez a joué le Français au but avec seulement Oblak à battre, mais l’ancien homme de l’Atletico a vu son effort bloqué par le gardien de but.

Sinon, la première mi-temps a été particulièrement marquée par le fait qu’Ernesto Valverde était hué par des supporters du stade King Abdullah Sports City à chaque fois que son visage brillait sur les grands écrans du sol.

DEUXIÈME PARTIE

Koke est entré à la mi-temps et a mis l’Atletico en tête dès le coup d’envoi. Correa a glissé le milieu de terrain derrière Sergi Roberto, et il a calmement dépassé Neto.

L’avance de l’Atletico n’a pas duré longtemps, Messi égalisant cinq minutes plus tard. Le capitaine de Barcelone a affronté Stefan Savic et Koke sur le bord de la boîte, puis a frappé un coup bas derrière Oblak.

Messi pensait avoir mis le Barça en tête une heure après avoir magnifiquement contrôlé le ballon et l’avoir courbé devant Oblak pour le voir refusé par VAR pour le handball.

Pourtant, le Barça a continué à attaquer et a marqué à nouveau lorsque Griezmann est rentré chez lui après qu’Oblak ait bloqué une tête de Suarez tonitruante.

VAR a ensuite inscrit un autre but de Barcelone après un coup franc intelligent. Messi a envoyé le ballon à Arturo Vidal pour se précipiter et licencier à Gerard Pique. Le défenseur a tapé à bout portant, mais Vidal a refusé le hors-jeu.

L’Atletico a égalisé depuis le point de penalty après que Neto a fait tomber Correa. Morata a envoyé Neto dans le mauvais sens pour le faire 2-2 avec neuf minutes de temps normal restant. L’équipe de Diego Simeone voulait ensuite un autre coup de pied pour un handball de Gerard Pique mais VAR a dit non.

Cela n’avait pas vraiment d’importance, car la défense du Barça s’était effondrée et avait à nouveau concédé lorsque Correa a couru à travers et a tiré sur Neto. Le gardien de but a mis deux mains sur le ballon, mais celui-ci a bouclé sur lui et a rebondi dans le but malgré les tentatives d’Ivan Rakitic de le rattraper.

Barcelone: ​​Neto; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Alba; Busquets (Rakitic), De Jong (Ansu), Vidal; Messi, Suárez, Griezmann.

Banc: Inaki Pena, Semedo, Lenglet, Rakitic, Junior Firpo, Carles Perez, Ansu Fati

Buts: Messi (51 ’), Griezmann (62’)

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Renan Lodi (Vitolo); Correa, Thomas, Herrera (Koke) (Llorente), Saul; Joao Felix, Morata.

Buts: Koke (46 ’), Morata (81’), Correa (86 ’)