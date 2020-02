Barcelone vs Eibar, La Liga: nouvelles de l’équipe, aperçu du match

FC Barcelone (2e, 52pts) vs Eibar (16e, 24pts) *

* Points et positions au moment de la rédaction du vendredi

Compétition / Tour: 2019-20 La Liga, Journée 25

Barcelone Outs & Doubts: Jordi Alba, Luis Suárez, Ousmane Dembélé (sortie)

Eibar Outs & Doubts: Iván Ramis, Kike García, Charles (sortie), Pedro Bigas (doute)

Date / heure: Samedi 15 février 2020, 16h00 CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 15h00 GMT (Royaume-Uni), 10h00 HE, 7h00 PT (USA), 20h30 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: César Soto Grado

Comment regarder à la télévision: beIN SPORTS (États-Unis et Canada), SuperSport 7 (Nigéria), non disponible (Royaume-Uni et Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), beIN SPORTS CONNECT (USA & Canada), LaLigaTV (UK), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Après une bonne victoire à domicile contre Getafe et une semaine complète de repos et d’entraînement dans la Catalogne ensoleillée, Barcelone est de retour en action en Liga pour affronter Eibar au plus grand stade du monde. Le Real Madrid jouera plus tard samedi, alors le Barça a une chance d’être leader pendant au moins quelques heures avec une victoire, et ils devraient absolument gagner celui-ci.

Contrairement à beaucoup de gens qui ne regardent pas la Liga et supposent que chaque équipe qui n’est pas de Madrid ou de Séville ou de València n’est pas un adversaire coriace, les fans du Barça qui connaissent le jeu savaient qu’Eibar était toujours un côté délicat à affronter, avec un formation 4-4-2 bien forée et beaucoup de menace de contre-attaque. Mais ce n’est plus le cas cette saison: Eibar est au milieu d’un combat de relégation avec très peu d’armes offensives et une défense beaucoup moins organisée qu’au cours des trois dernières années.

Pour la première fois depuis toujours, traiter Eibar à la maison comme un match facile est en fait raisonnable, et avec un voyage à Napoli en Ligue des champions dans quelques jours, le Barça ne peut pas se permettre une erreur et une baisse de confiance en n’obtenant pas victoire de routine ici. Quique Setién a eu les deux dernières semaines complètes d’entraînement après un début chargé et son équipe évolue à chaque performance, et c’est l’occasion de déclarer qu’ils s’améliorent encore.

Jouons bien et gagnons celui-ci, les garçons. Montrez votre force. Oh, et peut-être que Martin Braithwaite fait ses débuts pour le Barça! En 2020! C’est amusant!

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; Vidal, De Jong, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati

Eibar (4-3-3): Dmitrovic; Arbilla, Burgos, Bigas, Côte; Escalante, Expósito, Pape Diop; León, Enrich, Orellana

PRÉDICTION

Je me sens vraiment bien avec celui-ci: 4-0 pour l’équipe à domicile. But de Braithwaite? Non. Désolé, je n’arrive toujours pas à croire qu’il joue pour nous, il faudra un certain temps avant que je parie qu’il marque pour nous.